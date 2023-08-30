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Güncel
AA 30.08.2023 17:20

Edirne Valisi Sezer trafiğin yoğun olduğu noktalarda incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Edirne Valisi Sezer trafiğin yoğun olduğu noktalarda incelemelerde bulundu

Atatürk Bulvarı ile Kıyık ve Köprüpaşa caddelerinde trafik yoğunluğunu yerinde gözlemleyen Vali Sezer, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'dan bilgi aldı.

Vali Sezer, bazı noktalarda oluşan yoğunluğun azaltılması için çalışma yapılacağını belirtti.

Vali Sezer, tarihi Rüstem Paşa Kervansarayında da incelemelerde bulundu.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Daha sonra kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sezer, esnaflara hayırlı işler diledi.

Vali Sezer, sohbet ettiği bir vatandaşın "Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın" demesi üzerine "zaten karşılaştırdı" diye cevap verdi.

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