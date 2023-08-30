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Güncel
AA 30.08.2023 17:08

Kırşehir'de kadın istihdamının arttırılması hedefleniyor

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, kentte kadın istihdamının arttırılması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Kırşehir'de kadın istihdamının arttırılması hedefleniyor

Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde unlu mamul üreten fabrikayı ziyaret eden Ünsal, firma yetkilisi ve personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrikadaki yaklaşık 40 kadın personelle görüşen Ünsal, onların talep ve görüşlerini dinledi.

Ünsal, Türkiye'de kadın istihdam oranının her geçen yıl arttığını söyledi.

Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi, işgücüne katılım oranının artması için özellikle OSB'lerdeki firmalarla çalışma yapılması gerektiğini aktaran Ünsal, her yıl Kırşehir’deki kadın istihdamını artıracak yeni hedefler oluşturulmasının önemini vurguladı.

"Kadınların iş gücüne katılım düzeyi her geçen yıl artıyor"

Kırşehir’de kadın istihdam sayısının daha da yükselmesi için çaba göstereceklerini anlatan Ünsal, şunları kaydetti:

"Kadınların iş gücüne katılım düzeyi her geçen yıl artıyor. İstihdamdaki kadın sayısı da azımsanmayacak seviyeye ulaşmalıdır. Kadınları hayatın dışında tutan bir toplum olamayız, kadın potansiyelinin farkındayız. Kadınların iş sahasındaki potansiyelini görerek, istihdam oranlarını arttırmalıyız. Kadınlarımız birer annedir ancak diğer taraftan da yetenekleriyle, emeğiyle, becerisiyle, azmiyle ve mücadelesiyle de istihdamın en önemli güçlerinden biri konumundadır. Bu nedenle kadın istihdamının daha da fazla arttırılmasını hedefliyoruz. Özellikle Kırşehir’de artması için çalışma yapacağız. Bu alanda yeni projeler oluşturacağız"

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