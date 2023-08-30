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Güncel
AA 30.08.2023 16:48

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
[Fotograf: İHA]

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın makamında tebrikleri kabul ettiği etkinlikler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam etti.

Vali Kızılkaya ve AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, törene katılanları selamladı.

Siirt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ekibi ve bazı sporcular gösteriler sundu. Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Sinan İbrahimoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Miktat Selvi, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, kamu kurumu ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Siirt 30 Ağustos Zafer Bayramı
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