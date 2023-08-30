Niğde'de Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların bayramını kutladı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Üsteğmen Şükrü Adlım yaptığı konuşmada, her safhası tek tek düşünülerek kazanılan 30 Ağustos zaferinin, aziz Türk yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olduğunu anlattı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların gösterisi, katılımcılardan alkış aldı. Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.