Parçalı Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.08.2023 16:34

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kırıkkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kırıkkale'de, Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk büstüne valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediyenin çelenkleri bırakıldı. Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Bakım Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve siyasi partilerin temsilcileri ile diğer ilgililerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden törende Vali Makas, askeri araçla vatandaşları ve askeri birliği selamladı. Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından şiirler okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Üsteğmen Emrah Ergüven, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zaferin 101. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Üsteğmen Ergüven, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirildiğini ifade ederek, topyekûn varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zaferin kazanıldığını belirtti.

ETİKETLER
Kırıkkale 30 Ağustos Zafer Bayramı
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde dron destekli trafik denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Gabon'da darbenin arkasındaki isim Nguema Fransız basınına konuştu
17:12
Başkentte Zafer Bayramı kapsamında resmigeçit düzenlendi
17:09
Halk oyunları okullarda seçmeli ders olarak okutulacak
16:55
Kırgızistan'da ilk böbrek nakli ameliyatı Türk hekimlerce yapıldı
17:03
Bisiklet değiştirme tartışması cinayetle bitti
16:49
İsveç'te ana muhalefetten Kur'an'a yönelik provokasyonlara karşı yasa değişikliği hazırlığı
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
İskenderun'da deniz yükseldi, geçit töreni su içinde tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ