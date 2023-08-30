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Güncel
AA 30.08.2023 16:28

Büyük Zafer'in 101. yılı Manisa'nın ilçelerinde kutlanıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Manisa'nın ilçelerinde törenler düzenlendi.

Büyük Zafer'in 101. yılı Manisa'nın ilçelerinde kutlanıyor
[Fotograf: AA]

Demirci ilçesinde belediye hizmet binası önündeki törende Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Ünlü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Kaymakam Kaya, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ünlü ve ilçe protokolü, Milli Mücadele kahramanları Beyliklerli Mehmet Ağa, Müftü İbrahim Hakkı Efendi, Belediye Başkanı Ethem Fehmi Efendi ve Serdarzade Mustafa'nın ilçedeki mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam tarafından dua okundu ve mezarlara karanfil bırakıldı.

Turgutlu

Turgutlu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle devam eden tören, Senem Aka Anadolu Lisesi Lisesi'nin oluşturduğu müzik grubunun 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' dinletisi ile sona erdi.

Kaymakam Selami Kapankaya, makamında ilçe protokolünün tebriklerini kabul etmesinin ardından ilçe belediye başkanı Çetin Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve protokol üyeleriyle Turgutlu Şehitliği'ndeki şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kula

Kula'da da Kaymakam Birkan Tatlısöz ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tebrikleri kabul etti.

Yunus Emre Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda devam eden programda çelenkler sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam Tatlısöz, "Türk İstiklal Harbi'nin dönüm noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tutsak edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir halkın ülkesini işgalcilerden el birliği ile kurtarmak ve hür ve bağımsız yaşam isteğinin tezahürüdür" dedi.

Kent meydanındaki tören sonrasında katılımcılar, ilçe şehitliğini ziyaret etti.

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