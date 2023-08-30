Bartın'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlamaları

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Vali Arslan’ın tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlama programı düzenlendi.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Etkinlik kortej geçişiyle sona erdi.