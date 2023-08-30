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Güncel
İHA 30.08.2023 16:24

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Erzincan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Kutlama programı belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Valilik, Garnizon Komutanlığı, Erzincan Belediyesi’nin çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonara Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki tören alanına geçildi.

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Burada düzenlenen törende, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törendeki polis, asker ve vatandaşları üstü açık arabadan selamladı. Gerçekleştirilen selamlama merasimiyle birlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.

Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılmasının ardından gaziler, askeri araçlar, kamu kurum ve kuruluş araçları ile mehteran takımı protokolü selamladı.

Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. Düzenlenen törene il protokolünün yanı sıra kamu kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Erzincan 30 Ağustos Zafer Bayramı
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