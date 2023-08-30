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Güncel
İHA 30.08.2023 16:36

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
[Fotograf: AA]

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yıldönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. 

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Heykeli önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı’na geçildi. Garnizon komutanlığında görevli Üsteğmen Aykut Arslan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve milli direniş anısına çeşitli şiirler okundu.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Askeri geçit töreninin ardından tören son buldu.  

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