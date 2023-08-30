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Güncel
AA 30.08.2023 17:04

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'nci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
[Fotograf: İHA]

Şırnak Valiliği bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Vali Cevdet Atay makamda tebrikleri kabul etti. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, öğrenciler Türk bayraklarıyla yürüdü, çeşitli gösteriler sundu, şiirler okudu.

Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Spor dallarında dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi. Tören, birliklerin geçişi ile sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile halk katıldı.

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Şırnak 30 Ağustos Zafer Bayramı
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