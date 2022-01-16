Düzce'deki Hamsi Festivali'nde 7 tona yakın balık tüketildi
Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen festivalde yaklaşık 7 ton hamsi tüketildi. Balığı tatmak isteyenler, festival alanında uzun kuyruklar oluşturdu.
Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nce ikincisi düzenlenen Hamsi Festivali'nde 7 ton civarında hamsi ikram edildi.
"Hamsiler Tavaya" sloganıyla Kültür Park alanında belediyenin katkısıyla düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Yöresel gıda ürünleri ve kıyafetlerin satıldığı stantları ziyaret eden vatandaşlar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı.
Karadenizli sanatçılar da festival kapsamında konser verdi.
Yaklaşık 20 bin kişiye dağıtım yapıldı
Festivalde yağda ve ızgarada pişirilen yaklaşık 7 ton hamsi tüketildi. Balığın tadına bakmak isteyenler, festival alanında uzun kuyruklar oluşturdu.
Yaklaşık 7 ton hamsiyi 20 bin kişiye dağıttıklarını söyleyen Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, "Festivalin iyi geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah seneye üçüncüsü tekrarlamayı düşünüyoruz. Katılım gayet güzeldi, beklediğimizin üzerinde oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.