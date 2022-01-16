Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı
Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle 8 gün sonra havalanan sıcak hava balonları güzel görüntüler oluşturdu.
Nevşehir’in Göreme Beldesi’nde, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti için bir etkinlik düzenlendi. Hava muhalefeti nedeniyle uçamayan sıcak hava balonları, 8 günün ardından havalandı.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sıcak hava balonlarını gökyüzü ile buluşması güzel görüntüler ortaya çıkarırken, Kapadokya bölgesini havadan gezen turistlerde keyifli dakikalar geçirdi.
Öte yandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bölgede faaliyet gösteren basın mensupları da unutulmadı.
Gazeteciler kendilerine ayrılan balonda bölgeyi havadan gözlemleme imkanı bulurken, güzel görüntüleri de fotoğrafladı.
Yaklaşık 1 saat süren sıcak hava balonu turunda basın mensuplarını taşıyan balon, Ortahisar beldesinin yakınlarına iniş yaptı.
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