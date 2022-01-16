Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çorum’da 2 tır çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Kargı ilçesinde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesi Hacıhamza köyü D-100 kara yolunda meydana geldi.
Samsun'dan İstanbul yönüne giden Tayfun Kosif yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Ramazan Kurtoğlu'nun kullandığı tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Tayfun Kosif ağır yaralanırken, diğer sürücü Ramazan Kurtoğlu ise kazayı yara almadan atlattı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Tayfun Kosif, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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