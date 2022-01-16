Tarım ve hayvancılığın daha fazla geliştirilmesi için girişimcilere hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), verdiği desteklerle üretimin daha da artmasını sağlıyor.

Bu kapsamda TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, süt üretim tesisinden süt toplama merkezine, besi çiftliğinden kırmızı et işleme tesisine, bitkisel üretim ve pazarlama tesisinden meyve-sebze üretim, işleme ve pazarlama tesisine, arıcılıktan zanaatkârlığa birçok alanda hibe desteği verdi.

Gerçekleştirilen IPARD 1 ve IPARD 2 programlarında 10 süt üretim tesisi, 213 besi çiftliği, 8 süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisi, 3 süt toplama merkezi, 2 kırmızı et işleme tesisi, 4 kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri işlenmesi ve pazarlanması, 161 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 49 arıcılık projesi, 7 meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, 65 zanaatkârlık ve katma değerli ürünler, 10 kırsal turizm tesisi, 4 yenilenebilir enerji tesisi, 3 yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması-LEADER projesi için sözleşme imzalandı.

Büyük bölümü tamamlanarak faaliyete başlayan proje ve tesisler için 430 milyon lira hibe sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Salgın süreci yatırımcının lehine çevrildi

TKDK Şanlıurfa İI Koordinatörü Sadık Yetim, girişimcilere yönelik önemli hibe desteklerinde bulunduklarını söyledi.

Şanlıurfa, geçen yıl yatırım ve hibe miktarında Türkiye ikincisi oldu.

2021 yılında Şanlıurfa'ya IPARD 2 programı kapsamında 666 milyon lira yatırım yapılmasına yönelik sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda 362 milyon lira hibe desteği sağlandı ve sağlanmaya devam edecek.

En önemli özelliklerinden biri, tarım üretimi yapan çiftçiye yönelik üretilen ürünün üretildiği yerde işlenerek katma değeri sağlayan TKDK, 5 bin kişiye istihdam sağlamış olacak.

"Besi OSB'de hibe destekleriyle çiftlikler kuruluyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının besi OSB'lere özel önem verdiğini, Şanlıurfa'daki çalışmaların da yakından takip edildiğini belirten Yetim, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 250 işletmeye destek verdiklerini söyledi.

TKDK, IPARD 1 ve IPARD 2 kapsamında desteklenen 690 milyon lira yatırım bedelli tesislere, 424 milyon lira hibe vereceği bir proje portföyü oluşturdu.

Yani 532 çiftlik projesinden oluşacak Şanlıurfa Besi OSB'de, TKDK tarafından 248 çiftlik desteklenecek.

TKDK'nin şubat ayında yeni yatırımlara yönelik çağrıya çıkacağını kaydeden Yetim, birçok alanda hibe desteği sağlayacakları çağrıya tüm girişimcilerin başvurmasını beklediklerini sözlerine ekledi.