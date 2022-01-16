Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Bedriye Adıgüzel'e ait eve yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın çıkan evde büyük hasar oluştu.

Karacaköy Muhtarı Faruk Adıgüzel, mahalledeki bazı noktalar ile annesi Bedriye Adıgüzel'in evine yıldırım isabet ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Annem şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına yıldırım düştü. Evde çıkan yangını söndürdük. Evin tüm elektrik tesisatı yandı, evde hasar oluştu."

Köye enerji sağlayan elektrik trafosu ve su sondaj pompasının da yandığını belirten Adıgüzel, bazı evlerdeki elektrik kabloları ve elektronik eşyanın da zarar gördüğünü söyledi.