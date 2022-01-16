Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış gece boyunca da etkili oldu.

Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kentte kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.