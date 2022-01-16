Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de kar yağışı etkisini sürdürüyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 255 köye ulaşım sağlanamıyor.
Artvin'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış gece boyunca da etkili oldu.
Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşan kentte kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 255 köy yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri ana yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan acil durumlar dışında dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.
Etiketler: Artvin Kar Yağışı Ulaşım
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