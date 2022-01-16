Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bal kovasından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bal kovası içinde 914 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.
Kentin girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Barbara" ile arama yapıldı. Barbara, otobüsün bagajında, içerisinde bal bulunan kovaya tepki verdi.
İç içe geçirilip yapıştırılan kovaları birbirinden ayıran ekipler, 5 pakette 914 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bal kovasının sahibi 42 yaşındaki Emrullah K., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Adana Narkotik Uyuşturucu
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