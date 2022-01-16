Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta 177 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 177 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas’ta etkili olan kar yağışı 177 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Kar yağışı Gürün, Kangal, Suşehri ve İmranlı ilçelerinde yoğun şekilde etkili oldu. 177 köy yolu araç ulaşımına kapandı.
Kapanan yolların açılması için il ve ilçe özel idaresi ekipleri çalışma başlattı.
Hava sıcaklığı ise sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
Kar yağışının hafta içinde de devam etmesi bekleniyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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