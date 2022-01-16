Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da tomruk yüklü kamyon devrildi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Sakarya'da D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden S.H. idaresindeki tomruk yüklü kamyon, Kömürlük Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Tomruklar etrafa saçıldı, kamyonda ise hasar meydana geldi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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