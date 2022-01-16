Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçecek.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Van'ın kuzeyi ile Bitlis çevrelerinde etkisini yitireceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Bitlis ve Muş çevrelerinde zaman zaman kuvvetli esecek.

İl merkezleri için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Hakkari’de eksi 3, Van, Bitlis ve Muş’ta eksi 5 derece.

Bölgede, yoğun kar, buzlanma, don ile sis ve pus ile eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.