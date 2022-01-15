İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve kaçak şüphelilerini yakalamaya yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde gümrük kaçağı 22 bin 790 makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 kilogram tütün, 86 paket sigara, 23,20 gram esrar ve 19,67 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.