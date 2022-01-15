Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Gaziantep başta olmak üzere, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin'den birçok kayakseveri ağırlayan tesiste hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi Müdürü Mustafa Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayak merkezine sadece Kahramanmaraş'tan değil bölge illerden de vatandaşların rağbet gösterdiğini dile getirdi.

Son zamanlarda kayak merkezinin ziyaretçi sayılarında artış yaşandığını ifade eden Orak, "Cumartesi ve pazar günleri çok iyi yoğunluğumuz var. Cumartesi 15 bin, pazar günü 20 bin kişiye yakın misafirimiz ziyaret ediyor. Bunun sömestr tatilinin girmesiyle daha da artacağını düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi karne tatilinde buraya davet ediyoruz. Onların gelmesi için sabırsızlanıyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. İnşallah gelen misafirlerimiz için elimizden geldiğince güzel hizmet vermeye çalışacağız." dedi.

Ziyaretçilerden Muammer Yalın, Yedikuyular Kayak Merkezi'ne ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Kayak merkezinde çok güzel bir atmosfer olduğunu ifade eden Yalın, "Teleferikle yukarı çıktık, bayağı zorluydu. Son yokuş zorladı. İki kere düşmek zorunda kaldık. Ben burayı hiç böyle beklemiyordum. İlk defa geliyorum, çok güzel. Herkesi buraya davet ederim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Serkan Özgül de her yıl Yedikuyular Kayak Merkezi'ne geldiğini ve keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kayak merkezinin kente yakın mesafede olmasının çok büyük bir avantaj olduğunu belirten Özgül, "Çok güzel bir yer. Pistlerin geliştirilmesi lazım. Vatandaşlar için çok güzel ama kayakçı ve sporcular için biraz geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.