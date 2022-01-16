Kadıköy Operatör Doktor Cemil Topuzlu Caddesi üzerine meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu ve makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk ve ağaç yıkılırken otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle sahil yolu Bostancı istikametinde trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.