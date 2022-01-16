Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kentin birçok noktasında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki trafik kontrol noktalarında şehirler arası yolcu otobüsleri ve özel araçlar tek tek durduruldu.

Ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES uygulaması hakkında bilgi verdi.

Ayrıca kadınlara uygulama için tanıtıcı broşürler dağıttı.

[Fotoğraf: İHA]

Uygulama 5 binin üzerinde kadına tanıtıldı

Emniyet ve jandarma ekipleri, 2021 yılında KADES üzerinden yapılan 307 ihbara müdahale etti.

Anında ihbar bölgelerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı.

Şu ana kadar toplam 5 binin üzerinde kadın uygulama hakkında bilgilendirildi.