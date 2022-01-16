Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok bölgede kar ve yağmur etkisini gösteriyor.

Yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan İnceler ve Taşdelen barajlarında su seviyesi gün gittikçe düşüyor.

Bölgede kış mevsiminde de etkisini gösteren kuraklık, su kaynaklarının yetersiz hale gelmesine neden oluyor.