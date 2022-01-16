Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 10:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta kuraklık etkisini kış aylarında da sürdürüyor
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak’ta kuraklık etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kış aylarında yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen barajlardaki su seviyesi düşüyor.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok bölgede kar ve yağmur etkisini gösteriyor.
Yüksek rakımlı dağlara yağmur ve kar yağmasına rağmen Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan İnceler ve Taşdelen barajlarında su seviyesi gün gittikçe düşüyor.
Bölgede kış mevsiminde de etkisini gösteren kuraklık, su kaynaklarının yetersiz hale gelmesine neden oluyor.
Etiketler: Kuraklık Şırnak Su Kaynakları
Son Haberler
- 12:46
- 12:47
- 12:40
- 12:39
- 12:12
Sıradaki Haber
Van'da kardan yolu kapanan mahallede kalp krizi geçiren kişi hastaneye ulaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz