Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Damdan düşen çocuk için ekipler seferber oldu
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle damda dengesini kaybederek yere düşen 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Ekipler, kapalı köy yolunda çocuğu hastaneye götürmek için seferber oldu.
Siirt Pervari'nin Gökbudak köyünde evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen 8 yaşındaki Muhammed Emin Engin yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler köy yolunun ulaşıma açılması için, çalışma başlattı.
Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından köy yolu ulaşıma açıldı.
Sağlık ekipleri köye giderek Engin’e ilk müdahaleyi yaptı. Engin, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Kar Yağışı Siirt
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