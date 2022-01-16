Siirt Pervari'nin Gökbudak köyünde evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek düşen 8 yaşındaki Muhammed Emin Engin yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdareye bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler köy yolunun ulaşıma açılması için, çalışma başlattı.

Ekiplerin saatler süren çalışmasının ardından köy yolu ulaşıma açıldı.

Sağlık ekipleri köye giderek Engin’e ilk müdahaleyi yaptı. Engin, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.