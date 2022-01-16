Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 11:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sinop’ta 195 köy yolu kardan kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sinop İl Özel İdaresi tarafından, kar yağışı nedeniyle 195 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu açıklandı.
Kar yağışının başlamasından itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop merkeze bağlı 9 köy, ilçelerden Gerze’de 24 köy, Erfelek’te 24 köy, Ayancık’ta 40 köy, Boyabat’ta 40 köy, Dikmen’de 12 köy, Türkeli’de 11 köy, Durağan’da 35 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sinop
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