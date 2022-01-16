Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İlkadım, Atakum, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde kar nedeniyle 546 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop merkezde de 9, Gerze ve Erfelek'te 48, Ayancık ve Boyabat'ta 80, Dikmen'de 12, Türkeli'de 11 ve Durağan'da 35 köy yolu kapandı.

Tokat il genelinde 25, Amasya'da ise 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmlarını sürdürüyor.