Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sobadan zehirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.
Kilis Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan 74 yaşındaki Emine Kurt, 22 yaşındaki Zeynep, 15 yaşındaki Murat, 2 yaşındaki Mustafa, 38 yaşındaki Halime, 16 yaşındaki Hatice ve 8 yaşındaki Berat Kurt sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Aynı zamanda Ekrem Çetin Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli N.B, M.C, S.C. ve Y.C de sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Kurt ailesi ile Suriyeli aile, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazdan etkilenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kilis Soba Zehirlemesi
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