Kilis Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan 74 yaşındaki Emine Kurt, 22 yaşındaki Zeynep, 15 yaşındaki Murat, 2 yaşındaki Mustafa, 38 yaşındaki Halime, 16 yaşındaki Hatice ve 8 yaşındaki Berat Kurt sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Aynı zamanda Ekrem Çetin Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli N.B, M.C, S.C. ve Y.C de sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Kurt ailesi ile Suriyeli aile, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.