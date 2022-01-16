Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de ihtiyaç sahibi 70 ailenin evi yenileniyor
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü desteğiyle ihtiyaç sahibi 70 ailenin evi yenileniyor.
Mersin'de Birleşmiş Milletler Uluslararası Örgütü (IOM) tarafından sağlanan kaynak ve Sosyal Hizmetler Dairesi katkılarıyla, yerel vatandaşlar ile göçmen topluluk üyesi ihtiyaç sahibi ailelerin, fiziki yapısı kötü olan evleri yenileniyor.
Belediye ekipleri, IOM yetkilileriyle yürüttükleri saha çalışmalarında, ihtiyaç önceliğine göre 70 ev belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Proje kapsamında ekipler, evlerin tadilatına başladı.
Mersin Sosyal Hizmetler uzmanı Yusuf Yazgı, projeye dezavantajlı ailelerin evlerini dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.
Proje kapsamında 14 Ağustos'ta meydana gelen yangın nedeniyle evi kullanılamaz hale gelen aileler de unutulmadı.
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