Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla, Çayırlı'da 5, Refahiye'de 4, İliç'te 2, merkezde 8, Kemah'ta 4, Otlukbeli 2 ve Üzümlü'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

"Refahiye’de işçiler 4 saat mahsur kaldı"

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde don olayı hayatı olumsuz etkiliyor.

Su problemini gidermek için yüksek kesimlerde çalışan işçiler, kaynak kontrolü esnasında kar ve tipiden dolayı çalıştıkları bölgede 4 saat mahsur kaldı.