Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da 26 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 26 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Zorlu şartlarda çalışan belediye ekipleri ise kaynak kontrolü sırasında mahsur kaldı.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla, Çayırlı'da 5, Refahiye'de 4, İliç'te 2, merkezde 8, Kemah'ta 4, Otlukbeli 2 ve Üzümlü'de 1 köy yolu olmak üzere toplam 26 köy yolu ulaşıma kapandı.
"Refahiye’de işçiler 4 saat mahsur kaldı"
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde don olayı hayatı olumsuz etkiliyor.
Su problemini gidermek için yüksek kesimlerde çalışan işçiler, kaynak kontrolü esnasında kar ve tipiden dolayı çalıştıkları bölgede 4 saat mahsur kaldı.
Etiketler: Erzincan İşçi Kar Yağışı Ulaşım
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