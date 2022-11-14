Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
[Fotograf: AA]
Düzce'de bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, doğa ve fotoğraf tutkunlarına sonbaharda eşsiz güzellikler sunuyor.
Kentin yüksek kesimlerinde yer alan parkta, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil ve kahverenginin farklı tonları hakim oldu.
Kayın ve gürgen ağaçlarına şelale sesinin eşlik ettiği bölge, renk cümbüşüyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Bölgedeki mesire alanları da doğaseverler için spor yapma ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.
Son yıllarda yapılan çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaşan hem de konaklama imkanı bulunan bölge, foto-safari ve doğa tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 15:11
- 15:10
- 15:13
- 14:44
- 14:34
Sıradaki Haber
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava sis ve buzlanmaya neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz