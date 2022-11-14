Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kaçak içki üreten şüpheli yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde kaçak şekilde içki imal ettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'ndeki M.K.B’nin evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada kaçak şekilde üretilmiş 315 litre şarap, 30 litre sahte votka, 2,5 litre sahte rakı, 2 litre sahte viski, damıtma aleti, radyatör, su pompası, tüp ve ocak ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemi sürüyor.
Etiketler: Aydın Kaçak İçki
Son Haberler
- 15:11
- 15:10
- 15:13
- 14:44
- 14:34
Sıradaki Haber
Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz