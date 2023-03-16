Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle kentteki Zahid'ül Kevseri Kız Öğrenci Yurduna yerleşen çocuklar için Gençlik Spor ve İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ekipleri ve gönüllüler tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Çakırlar Köyü mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe, 20 depremzede çocuk katıldı.

Gökyüzüne rengarenk uçurtmaları bırakan çocuklar, depremin etkisinden bir nebze uzaklaşarak eğlenceli anlar yaşadı.