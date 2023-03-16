Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da sağanak etkili oluyor
[Fotograf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla genelinde sağanak uyarısı sonrası Muğla'da yağış başladı.
Oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşen yağış sonrası Meneteşe'de yer yer su birikintileri oluştu.
Yetkililer yağışların devam edeceğini belirterek olası sel baskınlarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.
Öğlen saatlerinde başlayan yağışlar sonrası Menteşe'de çeşitli bölgeler sular altında kaldı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden biri de sanayi oldu.
Devam eden yağışlar nedeniyle belediye ekipleri de teyakkuz haline geçerken, Eski Mezarlık, Karabağlar Yolu üzerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı.
Son Haberler
- 14:57
- 14:47
- 14:45
- 14:39
- 14:51
Sıradaki Haber
Adana için gök gürültülü sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz