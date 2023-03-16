Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta dereye yuvarlanan tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Cizre Nusaybin kara yolunun 14. kilometresindeki Saklan-4 Köprüsü girişinde Ömer Faruk Kaya yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.
Tırda bulunan Faruk Koçyiğit kaza yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Şırnak
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