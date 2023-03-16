Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan Kalkan Balıkçı Barınağının zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kalkan Mahallesi'nde çalışmalarını yürüten ekipler, bozulan zemine 1950 metreküp beton dökülürken, 5600 metrekare saha betonu, 46 metre su içi betonu, tekne çekek yeri ve yat bağlama halkaları yenilendi.

Fenerdeki rıhtıma dalgaya karşı 214 metre uzunluğunda 1,6 metre yüksekliğinde perde duvar koruma yapıldı.

Kaş Belediyesi ise çalışma çerçevesinde çevre düzenlemesi, aydınlatma ve peyzaj çalışması yapacak.