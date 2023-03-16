Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suşehri'nde otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında hasar oluştu.
İlçeye bağlı Gökçekaş köyünde A.Ç'ye ait park halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Araçta çıkan yangın, bölgeye sevk edilen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hasara yol açan yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Etiketler: Sivas
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