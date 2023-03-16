Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
[arşiv haber, AA]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıldönümü kapsamında ilk, ortaokul ve liseler arası bilgi yarışması yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Aralık Gençlik ve Spor Müdürlüğü salonunda düzenlenen yarışmaya 15 ilkokul, 14 ortaokul ve 3 lisenin öğrencileri katıldı.
Öğrencilerin kıyasıya yarıştığı bilgi yarışmasına, veliler ve vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Yarışmanın sonunda, ilkokul kategorisinde Kazım Karabekir İlkokulu birinci, Aşağı Çamurlu İlkokulu ikinci, Gödekli İlkokulu ise üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde Gödekli İmam Hatip Ortaokulu birinci, Yukarı Çamurlu Ortaokulu ikinci ve Yukarı Topraklı Ortaokulu ise üçüncü oldu.
Lise kategorisinde ise Şehit Erhan Çiyapul Lisesi birinci, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi ikinci, Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.
Etiketler: Iğdır Milli Eğitim Bakanlığı
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