Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kumar oynarken yakalanan kişilere ceza kesildi
İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 84 kişiye, 339 bin 620 lira para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik ve Kayadibi mahallelerindeki işletmelerde kumar oynatıldığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
İlçe jandarma ekiplerince adreslere düzenlenen baskında 84 kişi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynayan kişilere 339 bin 620 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, işletmeler mühürlendi.
Şüpheli Ö.T. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozma" suçundan işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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