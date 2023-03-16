Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
Merkeze bağlı Kömeç köyünde A.B. isimli şahsın silahla vurulduğu ihbarı üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede A.B'nin av tüfeği ile elinden ve karnından vurulduğu belirlendi.
Yaralı, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, A.B'nin saldırıya uğradığını tespit ederken zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Tokat
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