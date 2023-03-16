Depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının teknik ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "14 Mart itibarıyla 53 bina yıkık, 48 bina acil yıkılacak, 7 bin 446 bina ağır hasarlı, 507 bina orta hasarlı, 7 bin 967 bina az hasarlı, 11 bin 774 bina hasarsız olarak belirlendi. 1138 binada hasar tespit çalışması yapılamadı. 54 ekip 108 personelle hasar tespit çalışmaları sahada devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.