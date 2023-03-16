İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ içerisinde geçmişte faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu A.M'nin Kaman ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli, ekiplerin düzenlediği operasyonla ikametinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.