Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.