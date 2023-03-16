Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 12:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'ın merkez ilçesinde bir alan "teknoloji geliştirme bölgesi" ilan edildi
Iğdır'ın merkez ilçesine bağlı Suveren köyünde sınırları çizilen alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Iğdır'ın merkez ilçesi Suveren köyündeki 43 bin 237 metrekarelik alan "Iğdır Üniversitesi Serhat Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak tahsis edildi.
Etiketler: Iğdır
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