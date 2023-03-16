Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana için gök gürültülü sağanak uyarısı
[arşiv haber, iha]
Adana'da yarın ve cumartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana çevrelerinde yarın ve cumartesi günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ile kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Adana
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