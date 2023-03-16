Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana çevrelerinde yarın ve cumartesi günü aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ile kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.