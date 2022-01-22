Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından yapılan açıklamada, yatırımlarının kaynağını teşkil eden suyun, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğu belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çanakkale'de son 19 yılda yapılan ve devam eden yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale’de inşa edilen 28 sulama tesisi ile 485 bin 870 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. 4 adet sulama tesisi inşaatı ise devam ediyor.

İnşaatı devam eden 4 adet sulama tesisinin tamamlanması ile toplam 58 bin 250 dekar arazinin sulanması sağlanacak.

Böylece çiftçilere yıllık 390 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandı.

Marmara’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çanakkale’de ziraatın daha da gelişmesi için kente 121 adet tesis ile 4 trilyon 208 milyar 412 bin 873 lira yatırım yapıldı.

Aynı zamanda 19 baraj ve 8 gölet inşa edildi.

5 baraj 9 adat taşkın koruma tesisi daha yapılıyor

Çiftçilerin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin öneminin fazla olması nedeniyle Çanakkale’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediliyor. Bu kapsamda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, kentte taşkın riskini azaltmak için tamamlanan 55 adet taşkın koruma tesisi ile 59 yerleşim yeri ve 39.340 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlandı.

9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çanakkale’de 1 adet iş tamamlanarak toplam 20 bin 130 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı.

8 adet yerleşim birimi ise arazi toplulaştırmasından faydalanmakta.

İlde 1 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 8,72 GWh enerji üretimi sağlıyor, kurulu gücü 2,49 megavat olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye de katkı sağlanıyor.

