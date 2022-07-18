Ulukaya köyündeki bir tarlada domuzlar için kurulan kapana bir bozayının yakalandığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Güçlükle hareket eden ayı, uyuşturucu iğneyle bayıltılmasının ardından ayağındaki çelik tel kesilerek kurtarıldı.

Ekiplerce gölgelik alana getirilen bozayı, burada uyuşturucu iğnenin etkisinden kurtulmasının ardından ormanlık alanda gözden kayboldu.

Tarlada başka alanlara kurulan domuz bağı telleri de ekiplerce kesildi.

Ayrıca, camiden yapılan anonslarla vatandaşların ayıya karşı dikkatli olmaları istendi.