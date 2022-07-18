Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 4 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 153 kök kenevir ile 4 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güroymak Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günkırı beldesinde yasa dışı kenevir eken bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine, evde arama yapan ekipler, 153 kök kenevir ile kurutulmaya bırakılmış 4 kilo 100 gram uyuşturucu buldu.
Kenevirler, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yakılarak imha edildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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