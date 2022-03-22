Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 22 Mart 2022 güncel dolar kuru…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Dolar/TL, 14,82 seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8240 liradan, avro 16,2790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8220 liradan alınan dolar 14,8240 liradan satılıyor. 16,2770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 16,2790 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 16,3650 lira olmuştu.
Etiketler: Dolar Türk Lirası Euro
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