Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki bir adrese yapılan baskında satışa hazır şekilde 18.86 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.C. (38) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Manisa Uyuşturucu Narkotik
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